



Особисте життя Світлани Лободи є дуже засекреченим, адже зірка не любить розповідати його деталі. Проте відомо, що вже тривалий час у зірки є нові стосунки, яких вона не афішує.



У інтерв’ю для Маші Єфросиніної артистка все ж розповіла декілька фактів про свого обранця. Світлана запевняє, що поруч з коханим почуває себе дівчинкою. Він старший за неї та зірка його дуже кохає.



"Він дорослий, він старший, ніж я, він мудрий, все розуміє, і сильніший, ніж я. Він мене трохи ламає, і з огляду на те, що я його дуже кохаю, я ніколи такого не казала, я поступаюся. Коли мені кажуть: "Знову ти працюєш, я ж просив виділити час мені на відпочинок", – я думаю: "Так, я вночі трішки попрацюю, зроблю пісню, а тут я проведу час із ним". Тому, що коли у тебе дуже сильні почуття, а вони у мене сильні достатньо довго, ця пристрасть тримається, крім того, що підключаються інші дуже приємні компоненти у цих стосунках. У нас в обох досить непрості характери, ми дуже сильні, владні люди з великим стрижнем. Коли сперечаємося про щось, то ми йдемо до кінця, а потім мені доводиться давати задню, тому що це чоловік - дорослий, справжній, якого ще не було у моєму житті", – заявила вона.



Також Лобода зізналась, що заради цих відносин їй довелось переїхати у Європу. Однак на запитання, чи освідчився їй коханий вона так і не відповіла.





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