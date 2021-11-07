Правительство Коста-Рики первым в мире ввело обязательную противоковидную вакцинацию для граждан в возрасте до 18 лет.

Коста-Рики в пятницу, 5 ноября, ввело обязательную вакцинацию против COVID-19 для граждан в возрасте до 18 лет. Детей и подростков будут прививать препаратом Comirnaty производства BioNTech/Pfizer, пишет DW, информирует со ссылкой на .

Вакцинация детей от 5 до 11 лет начнется в марте 2022 года. Страна заключила с BioNTech/Pfizer договор о поставках 3,5 млн доз вакцины, полтора миллиона из которых предназначены именно для детей.

Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинацию детей и подростков сделали обязательной, в других странах такая прививка рекомендована.

В настоящее время в Коста-Рике по крайней мере одну дозу вакцины против ковид уже получили около 73% подростков в возрасте от 12 до 19 лет, в общей сложности около 54% ​​населения полностью вакцинировано.

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