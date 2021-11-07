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В Польше после смерти беременной снова прошли протесты против запрета абортов
07.11.2021 17:40
Протестующие почтили память 30-летней беременной Изабеллы, которая умерла в больнице, потому что, несмотря на угрозу ее жизни, врачи ждали, пока умрет плод, и якобы не хотели делать аборт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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