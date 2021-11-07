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Андрей Шевченко в понедельник возглавит "Дженоа"
07.11.2021 17:55
Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа" 1.8 миллиона евро в год плюс бонусы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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