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Андрей Шевченко в понедельник возглавит "Дженоа"
07.11.2021 17:55
Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа" 1.8 миллиона евро в год плюс бонусы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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