Специалисты по безопасности пищевых продуктов говорят, что они не удивлены тем, как быстро вспышка сальмонеллеза распространилась на 37 штатов .

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний Соединенных Штатов, вспышка сальмонеллеза, связанная с луком, импортированным из Мексики, привела к более чем 600 случаям заболевания, пишет , информирует со ссылкой на .

Эксперты из Канады говорят, что хотя вспышка сальмонеллеза, вызванная луком, может быть шоком для некоторых людей, на самом деле многие продукты вызывают эту инфекцию.

«Сальмонелла – очень мощный патоген, она может выживать в почве и воде в течение длительного периода. Как только она попадает в окружающую среду, то буквально может найти путь к разнообразным продуктам. Симптомы сальмонеллеза включают диарею, тошноту и головную боль», — говорит профессор кафедры пищевых наук Университета Гвельфа Кит Уорринер.

Лук часто выращивается в открытых полях, к тому же нет полноценного способа помешать всем диким животным получить доступ к посевам и воде, используемой для полива.

Доктор Клаудия Нарваес из Университета Манитобы говорит, что фермеры часто принимают все меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения, но некоторые бактерии могут пройти через «систему защиты».

Самые распространенные продукты питания, связанные с инфекцией сальмонеллеза

Мясо птицы

Сырое и недостаточно обработанное мясо птицы, включая курятину и индейку, имеет высокий риск заражения сальмонеллой. Эксперты говорят, что продукты из курятины в панировке, например куриные наггетсы, также обычно связаны с сальмонеллезом, поскольку люди предполагают, что они уже полностью готовы к потреблению и после покупки не готовят наггетсы должным образом.

Яйца

Яйца также связаны с сальмонеллой. Легко можно получить пищевое отравление, если есть их сырыми или недоваренными.

Фрукты и овощи

Известно, что некоторые фрукты и овощи, такие как зелень, огурцы, помидоры и лук могут вызвать пищевое отравление при потреблении в сыром виде.

«Вы можете готовить лук, но проблема в том, что вы часто используете его для салатов в сыром виде», - отмечает Нарваес.

Специалисты говорят, что основная причина «загрязнения» продуктов – это источники воды, которые используются для полива.

Микрозелень

Различные виды сырых «ростков» связывают с сальмонеллезом. Росткам нужна вода и теплые условия для прорастания, что также создает среду для развития бактерий.

Арахисовое масло

Арахисовое масло является еще одним продуктом, который может быть заражен сальмонеллой. Арахис выращивается под землей и может быть загрязнен из-за перегноя, который часто используется как удобрение.

Морепродукты

Рыба и моллюски также могут быть заражены сальмонеллой, особенно если они импортируются из регионов с теплым климатом. Правильное приготовление сырых морепродуктов – лучший способ предотвратить пищевое отравление.

Корм для домашних животных

Не только вы можете страдать от сальмонеллеза. Специалисты говорят, что владельцам домашних животных также нужно соблюдать осторожность, покупая корм для них. Сухой корм для домашних животных во время изготовления часто нагревают при высокой температуре, убивающей бактерии. Несмотря на это, Уорринер говорит, что были случаи, когда сальмонелла была обнаружена в ароматизаторах, которые добавляются в корм.

Как предотвратить сальмонеллез?

Правильно готовьте сырое мясо: когда вы готовите курицу или любой вид мяса, убедитесь, что доводите его до необходимой «внутренней температуры». Термометр для мяса – это удобный инструмент, чтобы убедиться, что оно полностью готово и безопасно для употребления.

Санитария: мойте кухонные принадлежности, посуду и руки после работы с сырым мясом.

Храните продукты при правильной температуре: следите, чтобы продукты не испортились.

Проверяйте срок годности: убедитесь, что вы не потребляете просроченные продукты. Если вы нашли такой продукт дома, лучше его выбросить.

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