|Официально: Андрей Шевченко возглавил клуб из чемпионата Италии
|07.11.2021 18:55
|
будет работать в Серии А / фото REUTERS
Бывший тренер сборной Украины занял пост главного тренера итальянского клуба "Дженоа".
45-летний специалист заключил договор с "грифонами" до 2024 года, сообщает , информирует со ссылкой на .
Прежним местом работы Андрея была национальная сборная Украины, которую он возглавлял в период с 2016 по 2021-й год. Команда под его руковолством вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Отметим, что после 12-ти сыгранных туров текущего сезона чемпионата Италии "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице. Единственную победу в сезоне "грифоны" добыли еще в сентябре.
Ранее УНИАН сообщал, что "Дженоа" войдут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.
"Дженоа": что известно о клубе
Поделитесь статьей с друзьями