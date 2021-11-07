В зоопарке Денвера, штат Колорадо, у двух гиен обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает в Facebook The Denver Zoo, информирует со ссылкой на .

«Подтверждаем, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, — получили положительный результат на вирус, дерзкий COVID-19. Считается, что это первые гиены в мире, у которых подтвержден COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, у животных очень легкие симптомы заболевания: легкая слабость, выделения из носа, периодический кашель.

«Гиены — стойкие, выносливые животные, очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке. В остальном они здоровы, и надеемся, что они полностью поправятся», — рассказали представители зоопарка.















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