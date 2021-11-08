В массивной галактике ранней Вселенной ученые обнаружили воду с окисью углерода. Открытие было сделано с помощью телескопа ALMA, расположенного в Чили.

Как "Профиль", галактика, получившая название SPT0311-58, расположена почти в 13 млрд световых лет от Земли. По словам астрономов, обнаружение этих двух молекул позволяет предположить, что Вселенная развивалась довольно быстро после того, как эти элементы появились в ранних звездах. Результаты исследования в The Astrophysical Journal, информирует .

Ученые пояснили, что SPT0311-58, впервые замеченная в 2017 году, на самом деле состоит из двух галактик. При этом быстрый процесс звездообразования в них не только расходовал окружающий газ, но и позволил им превратиться в массивные эллиптические галактики.

"Используя наблюдения ALMA с высоким разрешением, мы изучили молекулярный газ в этой паре галактик и обнаружили молекулы воды и монооксида углерода в большей из них", – рассказал ведущий автор исследования Шривани Яругула (Sreevani Jarugula) из Университета Иллинойса.

Он отметил, что изучение ранних галактик помогает лучше понять рождение и эволюцию не только Вселенной, но и ее объектов, включая Солнечную систему и Землю. Новое исследование позволило выяснить, как далеко во Вселенной может существовать вода.