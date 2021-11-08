В воскресенье в столице страны Хартуме силы безопасности разогнали демонстрантов и арестовали более сотни человек.

Об этом сообщает AP.

Суданская ассоциация профсоюзов (SPA) объявила двухдневную общенациональную забастовку.

В воскресенье работники образования протестовали против переворота у здания министерства образования в Хартуме. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих и арестовали не менее 113 человек, в основном учителей.

В SPA пообещали продолжать протесты до тех пор, пока не будет создано гражданское правительство на переходный период.

Свергнутый премьер-министр Абдалла Хамдок, который все еще находится под домашним арестом в своей резиденции в Хартуме, настаивает на освобождении правительственных чиновников и политиков, задержанных в ходе переворота.

Ранее Власти писали, что в Судане под давлением ООН и США лидеры хунты начали отпускать задержанных министров.

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