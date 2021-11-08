Из-за введения чрезвычайного положения в Эфиопии МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в эту африканскую страну.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, «настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны».

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует немедленно обращаться в посольство Украины в Эфиопии», – говорится в сообщении.

Отметим также, что власти США, Италии и Дании призвали своих граждан как можно скорее покинуть страну, а Израиль начинает эвакуацию из Эфиопии семей дипломатов.

В Эфиопии обострился продолжающийся больше года конфликт между правительством премьер-министра Абия Ахмеда и мятежниками из региона Тыграй. Народный фронт освобождения Тыграй утверждает, что борется за выживание этнических меньшинств региона, тогда как власти страны обвиняют партию и ее сторонников в сепаратизме.

В начале ноября ООН обвинила обе стороны конфликта в военных преступлениях и призвала к прекращению огня.

Ранее Власти писали, что в Эфиопии объявили чрезвычайное положение и призвали граждан вооружаться.

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