



8 листопада на телеканалі 1+1 відбувся 10 прямий шоу "Танці з зірками". У проекті залишилось 5 пар, які борються за перемогу та демонструють свої вміння.



Цього тижня випуск був присвячений сім’ї, тому учасники танцювали зі своїми рідними та ще один танець у парі: Артур Логай – з дружиною Євгенією та двома синами, Дмитро Каднай – з батьком, Олександра Заріцька – з бабусею, Костянтин Войтенко – з дружиною Валентиною, Ольга Харлан – з сестрою Тетяною.



Підтримала правило сімейного вечора і суддя шоу Катерина Кухар, яка взяла з собою доньку Анастасію.



Ведучою зіркового балкону стала Маша Єфросиніна.



На паркеті виступив Wellboy, який запалив зал піснею "Вишні".







Артур Логай, Анна Кареліна, армия Артура Євгенія та сини Герман та Лев



Артур Логай зібрав на паркеті для танцю своїх дружину Євгенію та синів Германа та Лева. Разом з ними станцювала і партнерка актора Анна Кареліна. Разом вони виконали танець пісню "Кохання" гурту Pianoбой.







Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук



Костянтин Войтенко вирішив спершу станцювати зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук. Пара отримала завдання та виклик від Артура Логая - станцювати віденський вальс з великою кількістю підтримок.







Олександра Заріцька з бабусею та Юрієм Мєшковим



Бабуся для Олександри Заріцької є найдорожчою людиною, адже вона завжди підтримувала її у всіх музичних починаннях. Тому саме її зірка запросила станцювати разом. На паркеті Олександра та Юрій показали танець фольк у вигляді традиційного українського сватання.







Ольга Харлан та Дмитро Дікусар



Цього тижня Ольга Харлан та Дмитро Дікусар не змогли виступити на паркеті, адже досі хворіють коронавірусом. Проте вони змогли записати свій танець ча-ча-ча на відео та завдяки технологіям його на екрані перемістили на паркет. Судді похвалили учасників за самовіддачу та старання.







KADNAY з татом та Аліною Лі



Цього тижня Дмитро Каднай вже зміг станцювати на паркеті, адже виздоровів від коронавірусу. У дитинстві він часто танцював з батьком степ і це було секретом для усіх. Разом з Аліною Лі вони станцювали чарльстон.







Олександра Заріцька та Юрій Мєшков



Після показу власного імпровізованого сватання пара переключилась на пристрасні танці. Цього тижня вони танцювали самбу, прийнявши виклик від Ольги Харлан. Проте судді сказали, що їм не вдалось підкорити цей танець.





Артур Логай та Анна Кареліна



Артур Логай отримав виклик від Костянтина Войтенка та цього тижня мав станцювати без своїх улюблених підтримок, які вже стали його фішкою. У парі з Анною Кареліною вони виконали квікстеп.







Ольга Харлан з сестрою Тетяною



Ольга Харлан у минулих ефірах розповідала, що сестра Тетяна є її талісманом, тому цього тижня вона вирішила станцювати саме з нею. Дівчата станцювали фрістайл серед кімнат будинку. Танцювали вони окремо та несли однакову енергетику та атмосферу.







KADNAY та Аліна Лі



У новому випуску KADNAY та Аліна Лі знову танцювали разом, а не як у минулих ефірах через хворобу артиста. Пара продемонструвала румбу. Особливості танцю додало те, що дівчина танцювала з зав’язаними очима.







Костянтин Войтенко



Костянтин Войтенко у минулих ефірах розповідав, що дуже чекає сімейний випуск на проекті. Адже сподівається, що з ним станцює його армия Валентина та вони зможуть помиритись після тривалого конфлікту. Актор станцював модерн, проте самотужки без коханої. Та все ж Валентина з’явилась на паркеті вже після танцю та обіймала і цілувала чоловіка.







Анна Кошмал та Олександр Прохоров



Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал цього тижня танцювала у шоу "Танці з зірками". Артистка стала претенденткою на потрапляння у число учасників наступного сезону проекту. У парі з Олександром Прохоровим вона станцювала танго, яке вони готували лише дві повноцінні репетиції.





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