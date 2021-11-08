|"Танці з зірками" 10 випуск: хто покинув шоу за крок до чвертьфіналу
|08.11.2021 12:15
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8 листопада відбувся 10 прямий ефір шоу "Танці з зірками". Учасники цього тижня виконали два танці: один вони танцювали зі моїми рідними, а інший був у парі з партнером або партнеркою, а сам танець мав бути класичним бальним танцем.
У зоні вильоту опинились Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук і Олександра Заріцька і Юрій Мєшков. Танцем за життя цього тижня стала складна самба.
Макс Чмерковський та Влад Яма підтримали Костянтина Войтенка, а Катерина Кухар - Олександру Заріцьку. Тому солістка гурту KAZKA та Юрій Мєшков покинули шоу.
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