Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, вошедших в его межфракционное объединение «Розумна політика». Всего в депутатское объединение вместе с Разумковым вошли 25 депутатов, большинство из них «слуги народа», информирует со ссылкой на .
«Обращение о создании межфракционного объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить его создание», – Разумков в Telegram.
Кроме самого экс-спикера в «Розумну політику» вошли :
- Владимир Козак («Слуга народа»);
- Василий Мокан («Слуга народа»);
- Роман Соха («Слуга народа»);
- Нелли Яковлева («Слуга народа»);
- Оксана Дмитриева («Слуга народа»);
- Валерий Божик («Слуга народа»);
- Дмитрий Микиша («Слуга народа»);
- Артем Дмитрук («Слуга народа»);
- Ольга Солодуха («Слуга народа»);
- Олег Воронько («Слуга народа»);
- Александр Бакумов («Слуга народа»);
- Ольга Коваль («Слуга народа»);
- Дарья Володина («Слуга народа»);
- Михаил Новиков («Слуга народа»);
- Роман Бабий («Слуга народа»);
- Алина Загоруйко («Слуга народа»);
- Константин Касай («Слуга народа»);
- Дмитрий Гурин («Слуга народа»);
- Евгений Петруняк («Слуга народа»);
- Иван Юнаков («Слуга народа»);
- Михаил Крячко («Слуга народа»);
- Андрей Николаеено («Батькищина»);
- Владимир Кабаненко («Батькивщина»);
- Людмила Буймистер (внефракционная).
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