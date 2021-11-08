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Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения
08.11.2021 12:15
Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения По теме:

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, вошедших в его межфракционное объединение «Розумна політика». Всего в депутатское объединение вместе с Разумковым вошли 25 депутатов, большинство из них «слуги народа», информирует  со ссылкой на .

«Обращение о создании межфракционного объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить его создание», –  Разумков в Telegram.

Кроме самого экс-спикера в «Розумну політику» вошли :

  1. Владимир Козак («Слуга народа»);
  2. Василий Мокан («Слуга народа»);
  3. Роман Соха («Слуга народа»);
  4. Нелли Яковлева («Слуга народа»);
  5. Оксана Дмитриева («Слуга народа»);
  6. Валерий Божик («Слуга народа»);
  7. Дмитрий Микиша («Слуга народа»);
  8. Артем Дмитрук («Слуга народа»);
  9. Ольга Солодуха («Слуга народа»);
  10. Олег Воронько («Слуга народа»);
  11. Александр Бакумов («Слуга народа»);
  12. Ольга Коваль («Слуга народа»);
  13. Дарья Володина («Слуга народа»);
  14. Михаил Новиков («Слуга народа»);
  15. Роман Бабий («Слуга народа»);
  16. Алина Загоруйко («Слуга народа»);
  17. Константин Касай («Слуга народа»);
  18. Дмитрий Гурин («Слуга народа»);
  19. Евгений Петруняк («Слуга народа»);
  20. Иван Юнаков («Слуга народа»);
  21. Михаил Крячко («Слуга народа»);
  22. Андрей Николаеено («Батькищина»);
  23. Владимир Кабаненко («Батькивщина»);
  24. Людмила Буймистер (внефракционная).


 







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