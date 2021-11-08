



Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова була у відносинах з олігархом Олександром Онищенком. Пара розійшлась та у них залишився спільний син.



Проте нещодавно стало відомо, що у колишнього чоловіка спортсменки з’явилась нова кохана. Та ба більше, вона вже народила йому доньку. Ганна зізналась, що рада за екса, та все ж не очікувала, що це станеться так швидко.



"Ми не спілкуємося, і я навіть не знала про те, що в Олександра є армия чи дівчина. Я не знаю навіть, хто вона. Те, що в нього народилася дівчинка… Я не те, щоб була шокована, але для мене це було: "Вау! Так швидко?". Я це прочитала у новинах. Він написав, що життя продовжується, тому я дуже рада за нього", - поділилася Ганна.



Також Різатдінова розповіла, що син пари Роман не отримує спілкування від тата. Онищенко не спілкується з сином та Ганні дуже сумно за це.



"Він не спілкується з сином. Я засмучуюся, як нормальна мати. Бо я не розумію, чому так. У мене багато запитань, а не має відповідей", - говорить Ганна.





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