Канцлер Германии Ангела , которая 16 лет подряд возглавляла правительство страны, заявила, что не собирается больше заниматься политикой. При этом не исключает, что поначалу будет тосковать по своей работе.

Об этом она рассказала в интервью , отвечая на вопрос о будущих политических планах, информирует со ссылкой на .

«Я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне», - сказала , и добавила, что она еще в принципе не определилась с будущим.

«Сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову», - сказала канцлер.

отметила, что, несмотря на любовь к своей работе, она с определенной радостью ждет завершения политической карьеры, однако будет тосковать по многим коллегам, в том числе и с других стран.

«С одной стороны, я радуюсь. Но обязательно еще наступит легкое чувство печали, ведь я всегда получала удовольствие от своей работы, и до сих пор с удовольствием ею занимаюсь», - добавила она.

При этом канцлер выразила уверенность, что общество быстро привыкнет к тому факту, что правительство Германии возглавляет кто-то другой.

29 октября 2019 года стало известно о том, что уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза .

Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября. На них победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, партийный союз ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры по формированию правительства теперь ведут социал-демократы, Зеленые и Свободная демократическая партия Германии. С большой вероятностью, новым канцлером Германии станет руководитель СДПГ, нынешний министр финансов Олаф Шольц.

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