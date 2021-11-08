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Юлія Саніна показала як виглядає без макіяжу - фанати вражені
08.11.2021 13:35
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Українська співачка Юлія Саніна обожнює ділитись у соціальних мережах своїми фото. Фанати завжди у захваті від її образів та пишуть їй багато компліментів.

Цього разу зірка вирішила показати свою природню вроду. Юлія опублікувала фото у Інстаграм, де постала без макіяжу. У кадрі артистка позувала у своєму домі. Вона одягла бежевий светр у рубрик, своє волосся зібрала у пучок. Обличчя Саніної світилось під сонця та підкреслювало її красу.

Фанати у коментарях засипали зірку приємними словами та називають неймовірно красивою.

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Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)


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