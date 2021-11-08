Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности. На границе с Беларусью собралось более 12 тысяч польских военных

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021 Ранее Власти писали, что в Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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