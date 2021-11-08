Правительство Грузии будет поощрять вакцинированных пенсионеров денежным вознаграждением.

Об этом сообщает «Sputnik. Грузия», со ссылкой на премьер-министра Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета заявил о том, что каждый пенсионер, который сделает прививку от коронавируса до окончания 2021 года получит одноразовую денежную выплату в размере 200 лари (63 доллара).

По словам Гарибашвили, выплата поступит на счет «сразу же после первой дозы вакцины».

На сегодняшний день в Грузии подтверждено 755 046 случаев заболевания COVID-19. Из них за все время пандемии выздоровели 693 129 человек, а скончались 10 509.

В Грузии вакцинировано 33,3% взрослого населения.

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