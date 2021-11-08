|Россия провела учения со стрельбами в Черном море после захода кораблей НАТО
|08.11.2021 15:35
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Корабли российского флота провели военные учения в Черном море после захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.Против условного противника использовали торпедное и ракетно оружие
Напомним, 4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney – флагман 6-го оперативного флота США, а 30 октября – эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.
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