Семья главы Национального банка Украины Кирилл хранит 93,8% безналичных средств в банках иностранной юрисдикции.

Такой вывод можно сделать, анализируя данные декларации Кирилла за 2020 год, передает со ссылкой на .

В разделе декларации «Денежные активы» отмечено, что глава Нацбанка и его семья хранит средства в пяти банках: швейцарском «Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД», чешском «Экспобанке», украинских государственных банках АО «Ощадбанк» и АО КБ «ПриватБанк », а также в «Укргазбанке», который на 94% принадлежит государству.

Согласно данным декларации за 2020 год, 166 тыс. евро и 647 тыс. гривен Кирилл хранил в «Укргазбанке», а 2 гривны – на счету в АО «Ощадбанк». Счет в банке «Приватбанк» имеет жена Кирилла . В этом банке у нее в 2020 году было размещено 23 гривны.

Кроме этого, в декларации указано, что у главы Нацбанка размещены 6599 евро и 3 млн 240 тыс. долларов в швейцарском банке «Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД».

Также, согласно данным декларации, у Кирилла было 147 тыс. евро на счету в чешском банке «Экспобанк».

В пересчете на украинскую валюту по курсу на 31 декабря 2020 года только на банковских счетах у семьи Кирилла , согласно данным его декларации, было 103 млн 377 тыс. грн. При этом, в иностранных банках хранилось 96 млн 960 тыс. грн, а в украинских – 6 млн 170 тыс. грн. То есть, 93,8% безналичных средств семьи главы Нацбанка хранилось в иностранных банках, а 6,2% - в украинских банках.

Также в декларации за 2020 год указано, что семья имеет наличные 283 тыс. долларов , 4 млн 725 тыс. грн и 35 тыс. евро.

Согласно декларации, страховые выплаты глава Нацбанка также получал от украинской и иностранной компании: от украинской страховой компании ПАО Страховая компания «Аско-Донбасс Северный» – 11580 грн и от австрийской компании «Уника Австрия» – 187 тыс. грн.

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