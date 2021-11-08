|Маша Єфросиніна вразила образом з сукні з розміром (ВІДЕО)
|08.11.2021 16:35
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Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна є однією з найстильніших зірок. Вона часто публікує свої луки у соціальних мережах та отримує похвалу від фанатів.
У Інстаграм зірка опублікувала нове відео, де показала модний образ. У кадрі Маша постала у чорній сукні з квітковим принтом та вирізом, який оголив її ніжку. Такий виріз та глибоке декольте дуже красиво підкреслили фігуру зірки Образ вона доповнила високими чоботами.
Волосся Єфросиніна зібрала у зачіску та зробила ніжний макіяж.
У кадрі вона гуляла осіннім містом, доповнивши лук шкіряною чорною курткою.
Проте у об’єктиві зіркової фотографині Соні Плакидюк вона позувала без верхнього одягу.
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