Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.

Об этом сообщила мать грузинского политика Гиули Аласания. По ее словам, сына вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, нардеп Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что Саакашвили вроде бы перевозят в больницу в Гори.

Женщина уточнила, что эта информация еще проверяется.

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По информации APA, некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17 в Рустави, где содержался Саакашвили, появился вертолет.

Затем оттуда выехали два бронированных автомобиля.

Утром 8 ноября личный врач грузинского политика Николоз Кипшидзе заявил, что совещание медиков, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо безотлагательно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», – рассказал журналистам Кипшидзе.

Как сообщали Власти, 8 ноября Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

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