



Відома співачка Софія Ротару не любить спілкуватись з журналістами, тому чутки щодо її життя немають підтвердження або спростування.



Проте сестра зірки Ауріка дала інтерв’ю, де розповіла про артистку. Ауріка зізналась, що Софія себе добре почуває та є здоровою.



"Слава Богу, все плітки. Все життя, коли вона була худорлява, писали, що в неї туберкульоз. Писали навіть, що „померла“. Господи, люди, вам нічого робити? Дякувати Богу, вона здорова і проживе ще довго. Це просто плітки, гармату хтось пускає. Я не знаю, кому це потрібне. То її заміж видають, то вона хворіє. Це просто пушка. Нехай навіть люди не гадають. Все добре", — сказала Ауріка Ротару.



Також жінка розповіла, що Ротару живе у Конча-Заспі та часто зустрічається зі своїми рідними.



"Вона весь час тут. Живе у Конча-Заспі. У них будинок з сином Русланом та невісткою Світланою. Вона любить тишу, рибалку. Часто зустрічаємось й граємо у преферанс. У нас чотири сестри, і всі залишилися без чоловіків", — зізналась вона.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура вона все ауріка люди розповіла Теги: культура