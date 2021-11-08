



Оля Полякова поспілкувалась з Катериною Осадчою у новому випуску "Світського життя". Зірка розповіла про один з курйозів у своєму концертному житті.



Співачка зізналась, що одного разу забула вимкнути мікрофон, коли вийшла за куліси. Це було її перше шоу та вона дуже хвилювалась, тому не підбирала слів та матюкалась.



"Я вже зараз не кричу. Але коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за куліси і кричу на всіх, матюки гну, а мікрофон то працює. І всі прибігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон!". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддають їй мікрофон, і йду матюкатися, аби мене ніхто не слухав", - пригадала Оля.





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