Автоматически заблокировать счета граждан из-за задолженности по требованию и могут уже 18 из 73 банков в Украине. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными , ссылаясь на данные Национального банка Украины, информирует со ссылкой на .

Среди банков, которые добавились в перечень в последнее время, - "Райффайзен банк Аваль", "ОТП Банк", "Укрсиббанк".

В перечень также входят: "Приватбанк", "Универсал Банк", "Окси Банк", "Таскомбанк", "", "Банк Восток", "Прокредит банк", "Львов", "Конкорд", "", "Идея Банк", "Метабанк", "Украинский капитал", "Агропросперис банк", "Радабанк" .

В то же время в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами - "", "", " Украина", ПУМБ, "Международный резервный банк" (бывший "Сбербанк").

Также отмечается, что система на сегодняшний день работает неидеально: несмотря на то, что списываться должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счете довольно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", - цитирует Опендатабот начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг Ольгу Лобайчук.

Если так случилось, что банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, в советуют совершить следующие действия:

- направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене определения об аресте счета;

- в случае отсутствия ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или, если производство ведет частный исполнитель, — жалобу на Совет частных исполнителей;

- подать иск в локальный административный суд об отмене определения об аресте счета.

Напомним, 23 марта 2021 года издал , согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

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