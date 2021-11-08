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Анна Безсонова показала ексклюзивні фото однорічного сина
08.11.2021 19:35
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Українська гімнастка Анна Безсонова 4 листопада 2020 року стала мамою вперше. Спортсменка народила сина, якого рідко розказує у соціальних мережах.

Проте днями хлопчик святкував свій перший день народження. Та з цієї нагоди Анна поділилась фото малюка. У кадрі Брайан позував на дитячому майданчику. Він постав у сірих шортах, футболці та чорному взутті.

До привітань приєднались безліч фанатів гімнастки та українські зірки - Лілія Подкопаєва, Влад Яма, Ірина Блохіна, Вікторія Мазур, Юля Левченко.

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Допис, поширений Bezsonova Ganna (@annabessonova)


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