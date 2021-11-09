|Новый суточный антирекорд. В Украине зафиксировали 833 смерти от COVID-19, инфицированных — почти 19 тысяч
|09.11.2021 09:15
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 988 человек, зафиксировано 833 летальных случая, 16 609 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 ноября, информирует со ссылкой на .
Украина обновила суточный рекорд смертности. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 6 ноября, тогда за сутки умерло 793 пациента с коронавирусом.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 107 489 человек, из них 2 537 565 выздоровели, летальных исходов — 73 390.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.
С 30 октября в красной зоне карантина находятся 16 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская. Волынская. Все остальные регионы находятся в желтой или оранжевой зонах.
С 1 ноября в красную зону карантина перешел и .
В Украине сделали уже более 19 млн прививок от коронавируса, более 8 млн человек получили две дозы.