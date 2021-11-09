|Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью
|09.11.2021 10:35
|
Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.
Об этом сообщило Delfi. Теперь решение должен утвердить сейм страны.
Чрезвычайное положение хотят ввести с полуночи 10 ноября на месяц. Оно будет действовать в 5-километровой зоне на протяжении всей литовско-белорусской границы. Также ЧП распространится на пункты регистрации мигрантов и содержания беженцев и 200-метровую зону вокруг них.
На территориях, где объявлено чрезвычайное положение, будут действовать ограничения связи для иностранцев, а также ограничения на въезд и выезд, здесь запретят все собрания и митинги.
Ранее Власти писали, что ночь с понедельника на вторник на границе Польши с Беларусью прошла спокойно, хотя, как сообщила полиция Подлясья, произошел случай.