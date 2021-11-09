Танки, похоже, направлялись на полигон в Погоново / Фото: REUTERS

Россия продолжает с Украиной. Международные наблюдатели, проанализировав данные из сети, заметили новую переброску танков.

Об этом сообщает , информирует со ссылкой на .

Батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписям по 7 ноября. О чем говорится в отчете, предоставленном агентству Janes в Лондоне.

Как пишет Janes, танки, похоже, направлялись на полигон Погоново за 250 км от Украины – на тот самый полигон, куда весной Россия уже отправляла дополнительные военные силы, вызвав обеспокоенность европейского сообщества.

Неделю назад Janes сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии с одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.

В отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений.

По словам представителей агентства, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

По данным издания, в и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск в называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

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