|ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий
|09.11.2021 13:15
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Европейский Совет исключил Украину из списка стран, для граждан которых били сняты ограничения на путешествия по Евросоюзу.Сиписок ЕС является рекомендательным для стран-участниц
Об этом сказано на официальном сайте Евросовета. Решение было принято на заседании во вторник, 9 ноября.
«После обзора в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина», – сказано в решении Европейского совета.
Кроме Украины из списка исключили и Сингапур.
Решение носит рекомендательный характер, таким образом каждая страна ЕС будет самостоятельно может устанавливать ограничения для туристов из Украины.
Также в решении указано, что государства-члены ЕС имеют право отменить временные ограничения на несущественные поездки для полностью вакцинированных путешественников.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Ранее Власти писали, что Еврокомиссия собиралась вычеркнуть Украину из «зеленого списка» ЕС для путешествий на этой неделе.