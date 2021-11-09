Мир вымышленной планеты, согласно их исследованию, оказался вполне пригоден для жизни людей, хотя и немного отличался от описанного в книге, пишет , информирует со ссылкой на .

Фрэнк Герберт написал «Дюну» в 1965 году, создав в воображении богато детализированный мир Арракиса, малонаселенной пустынной пустоши с температурой, достигающей 70°C, в которой нет естественных дождей и поверхностных водоемов.

Используя эти детали, ученые-климатологи из Бристольского и Шеффилдского университетов создали модели, чтобы увидеть, может ли такой климат быть устойчив, и могут ли люди выжить в нем.















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