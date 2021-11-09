Стало известно, сколько Украина потратила на закупку вакцин от коронавируса В общей сложности из украинского бюджета было выделено 10,5 миллиардов гривен на закупку вакцин от коронавируса. Из этой суммы 8,5 миллиардов уже потрачено. Минздрав рассчитывает к концу года привить двумя дозами 56% населения. На данный момент этот показатель равен 25,6%. Помимо самих вакцин средства тратятся на расходные материалы, такие как шприцы, растворители для разведения вакцины, а также контейнеры для утилизации медицинских отходов. На 2022 год на вакцины заложено в бюджете лишь 2,6 миллиарда гривен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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