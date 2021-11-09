



Стало відомо, що у Києві побили музичного продюсера та композитора Миколу Журавльова.



Про це музыкант повідомив у своєму Інстаграм. Він розповів, що був побитий у власному під’їзді. У Миколи виявили перелом черепа та носа. Крім цього йому наклали шви на підборіддя. Такі травми завдали ускладнень композитору - він погано бачить на одне око.



Журавльов показав фото з лікарні та як зараз виглядає. Йому вже зробили операцію та видалили кістки черепа, які були пошкодженими. На через місяць його чекає ще одне хірургічне втручання, під час якого хірурги мають встановити йому титанову пластину.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Николай Журавлёв/Juniko (@juniko_music)

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