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Bitcoin и Ethereum установили новые рекорды стоимости
09.11.2021 14:55
Во вторник утром курс самой популярной криптовалюты Bitcoin впервые превысил $68 тысяч.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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