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Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира – Кремень
09.11.2021 15:05
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявляет, что украинский язык входит в 30 самых распространенных языков мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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