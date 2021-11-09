Kyiv Post мертв. О позитивном. Одесский застройщик Киван решил закрыть издание Kyiv Post. Закрыть, чтобы потом открыть заново. Такой был озвучен план.

Об этом на своей странице в Facebook Сергей Фурса, информирует со ссылкой на .

Почему? Вероятно, просто потому, что одесский застройщик просчитался. Он купил влиятельное издание Kyiv Post, вероятно, полагая, что и сам станет влиятельным. Но оказалось, что нет. Оказалось, что издание будет влиятельным только тогда, когда ты сам на него не можешь влиять. Оказалось, что он купил ворох проблем, потому что все вокруг начали на него обижаться, когда газета писала что-то не то. Оказалось, что он купил кучу затрат. Но он не купил влияние. Он не купил статус. Оказалось, что купить влиятельное издание не означает самому стать влиятельным.

Сюрприз.

Одесский бизнесмен Аднан Киван

И одесский застройщик решил пойти по-простому пути. И убил Kyiv Post. Чтобы родить новый. Чтобы набрать сговорчивых журналистов. Думая, что это, наконец, сделает его влиятельным. Удачи ему в этом нелегком деле.

Но этот текст не про Кивана. Он про то, что свободная и честная журналистика в Украине есть. И Kyiv Post подтвердил это своей смертью. Они показали, что действительно существует независимая редакционная политика. Они показали, что честный журналист – это не персонаж голливудского кино. Что независимая пресса существует и в Украине.

Когда-то весь состав журнала Корреспондент развернулся и ушел после того, как журнал купил . Да, туда тоже потом набрали каких-то сговорчивых людей. Но, былого влияния не было уже никогда. Журналисты Kyiv Post потеряли работу, но сохранили честь. И свою и честь профессии.

Так вот. Ребята из Kyiv Post показали, что в Украине есть честная журналистика. Они показали это людям, которые не привыкли никому доверять. Украинскому народу, который считает, что честных людей нет вообще. Они показали это украинским политикам, которые привыкли считать, что только хозяин медиа определяет, что и кто будет писать в этом медиа. Украинские политики привыкли так считать, потому что привыкли всех вокруг покупать, а тех, кто им не продавался, считать уже купленными другими. Они показали это «другим» украинским журналистам, привыкшим продаваться, и считающим, что это норма.

Увидят ли все эти люди? Увы, далеко не все. Кто-то построит очередную теорию заговора. Кто-то просто не заметит. Кому-то все равно. Но те, кто увидят, получат уверенность, что все не зря. Те, кто привык отстаивать принципы, получат вдохновение делать это дальше. И это самое важное. Важно, что люди продолжат долбить эту стену. Стену из коррупции и невежества. Стену из недоверия и лжи. Просто потому, что по-другому не могут. Физически не могут. А когда у них будут опускаться руки, они будут помнить, что они не одни. Они будут помнить историю Kyiv Post. И тех ребят, которые 26 лет делали авторитетное медиа. Тех ребят, которых выгнали за то, что они не предали свои идеалы.

Это та история, которая может послужить хорошей основой для американского кино. Такого с мурашками по коже. С вдохновением. Такого кино, которое мы смотрим и понимаем, почему у них получилось. Не сразу. Через 10 лет. Через 20 лет. Через 50. Но получилось. Просто потому, что были люди, которым не все равно. Просто потому, что были люди, которые не сломались.

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