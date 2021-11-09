Погода, Новости, загрузка...
Geely представила электрогрузовик – конкурента Tesla
09.11.2021 15:15
Китайская компания Geely в понедельник, 8 ноября, представила новый электрический полугрузовик Homtruck, который будет соперничать с Tesla Semi Илона Маска.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий