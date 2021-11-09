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Польша закрыла КПП на границе с Беларусью, ночь на границе прошла спокойно
09.11.2021 15:25
Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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