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Астронавты SpaceX возвращаются на Землю после шестимесячной миссии
09.11.2021 15:36
Четверо астронавтов на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon в понедельник должны будут вернуться на Землю, завершив шестимесячную миссию на Международной космической станции.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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