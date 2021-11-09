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В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
09.11.2021 15:45
Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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