Порошенко продал акции "5 канала" и "Прямого" - через закон об олигархах - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Порошенко продал акции "5 канала" и "Прямого" - через закон об олигархах
09.11.2021 15:55
Экспрезидент, руководитель "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" новому медиахолдингу "Свободные медиа".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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