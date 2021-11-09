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В ООН назвали лидера по выбросам парниковых газов
09.11.2021 16:05
Переработка, упаковка, транспортировка и потребление продуктов питания, а также утилизация отходов от них выводят продовольственную сферу на первое место в списке источников выбросов парниковых газов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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