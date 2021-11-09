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Сотни мигрантов в Беларуси уходят в Польшу, их сопровождают силовики
09.11.2021 16:15
Оппозиционные белорусские СМИ опубликовали видео, как сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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