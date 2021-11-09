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В Украине – 18 988 новых случаев коронавируса
09.11.2021 16:25
За прошедшие сутки в Украине выявили 18 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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