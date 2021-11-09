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21-й радиодиктант: когда, где, кто будет читать и как подготовиться
09.11.2021 16:35
Радиодиктант национального единства традиционно состоится в День украинской письменности и языка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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