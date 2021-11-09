



Відома грузинська джазова діва Теона Контрідзе вперше завітає в Україну зі своїм концертом. Зірка є не тільки співачкою, а й продюсеркою, музиканткою та шоувумен.



За свою кар’єру вона вже виступила на одній сцені з такими світовими зірками як:



Та вже 14 листопада Теона дасть свій концерт у Києві. Зірка виступить у Жовтневому палаці. На своєму концерті вона заспіває грузинські, вірменські та світові хіти. Відвідувачі заходу почують відомі сольні хіти артистки та прем’єри нови



Фото «Master Management 360»







