Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от “Слуги народа” Сергея Кострийчука, который займет место Ирины Верещук.

Сергей Кострийчук

Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 140.

У него теперь есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для регистрации народным депутатом.

На президентских и парламентских выборах Кострийчук координировал работу штабов «Слуги народа» в регионах.

В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

На момент баллотирования в нардепы временно не работал и жил в поселке Теплик Винницкой области.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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