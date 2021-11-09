|ЦИК назвал нового нардепа вместо Верещук: что о нем известно
|09.11.2021 17:15
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Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от “Слуги народа” Сергея Кострийчука, который займет место Ирины Верещук.Место Верещук в Раде займет Кострийчук
Сергей Кострийчук
Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 140.
У него теперь есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для регистрации народным депутатом.
На президентских и парламентских выборах Кострийчук координировал работу штабов «Слуги народа» в регионах.
В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
На момент баллотирования в нардепы временно не работал и жил в поселке Теплик Винницкой области.
Ранее Власти писали, что Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.