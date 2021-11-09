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Австралийка выиграла миллион в лотерее для COVID-вакцинированных
09.11.2021 17:15
Австралийка Джоан Чжу выиграла 1 миллион австралийских долларов (740 тыс. долларов США) в лотерее между вакцинированных против коронавируса граждан.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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