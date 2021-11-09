Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», – сказано в сообщении.

Какие вопросы будут подняты на заседании пока неизвестно.

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев СНБО в Украине собирается по пятницам.

По данным источника Украинской правды, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.

Ранее Власти писали, что прежний министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал деятельность СНБО.

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