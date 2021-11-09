Погода, Новости, загрузка...
Джамала показала миле фото зі своїм собакою та похизувалась вродою без макіяжу
09.11.2021 17:35
2432_47d_12976161_1136568423041931_1434634429_n1.jpg (23.15 Kb)

Українська співачка Джамала активно ділиться у соціальних мережах своїми особистими фото, чим радує своїх прихильників.

У Інстаграм зірка поділилась новою домашньою світлиною. У кадрі Джамала постала у червоному худі. Своє волосся вона залишила рівним, а обличчя залишила без макіяжу. Разом з артисткою перед камерою позував її домашній улюбленець - собака, про яку багато, хто з її підписників не знав.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий